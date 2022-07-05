مصر وأمريكا تنفذان تدريبا جويا مشتركا بإحدى القواعد الجوية

نفذت القوات الجوية المصرية والأمريكية، في إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة، تدريبا جويا مشتركا بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات لكلا الجانبين بإحدى القواعد الجوية المصرية.

وتضمن التدريب عقد مجموعة من المحاضرات لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبية، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الطلعات التدريبية على مهام العمليات تخللها التدريب على التزود بالوقود في الجو نهارا وليلا، وأظهر التدريب مدى ما وصل إليه مقاتلو القوات الجوية من مستوى احترافي عالٍ يؤهلهم لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم.

ويأتي التدريب في ضوء تنامي علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية.