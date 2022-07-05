«الوطن» تكشف أسماء الموقعين على تصريح غناء حسن شاكوش.. هاني شاكر ليس منهم

تواصل «الوطن» كشف ملابسات قرار تصريح عودة حسن شاكوش للغناء، الذي بسببه أصبحت النقابة على صفيح ساخن حيث على أثرها دخلت شعبة العازفين في مشادات كبرى مع أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، واستقال أيضا الفنان هاني شاكر من منصب نقيب الموسيقيين.

هاني شاكر لم يظهر توقيعه على أي ورقة

ونشرت الوطن في وقت سابق اليوم، نص اعتذار حسن شاكوش لمجلس الموسيقيين، الذي لم يوقع عليه سوى المستشار القانوني للنقابة سعد المتولي، في حين لم يوقع النقيب هاني شاكر أو أي عضو من أعضاء المجلس.

عدم إيقاف أي مبدع عن الغناء

وقال مصدر مسؤول لـ«الوطن»، إن أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية وقعوا بالفعل على قرار قانوني تشير بنوده إلى عدم إيقاف أي مبدع عن الغناء والعمل مدى الحياة، وأن تتلخص العقوبات في العقوبة العادية من الإنذار والإيقاف دون أن يذكر فيها اسم حسن شاكوش، وعقب التوقيع تم إلحاق تلك الورقة بورقة اعتذار حسن شاكوش، وجاء عليها 11 إمضاء منهم 9 أعضاء مجلس نقابة ومعهم المستشار القانوني للنقابة ورئيس الشئون القانونية للنقابة.

وانفردت الوطن، بنشر أسماء الموقعين على تلك الورقة، وهم: أحمد رمضان ونادية مصطفى وخالد بيومي وعلاء سلامة ومنصور هندي وحلمي عبد الباقي وحمادة أبو اليزيد ومحمد صبحي ومحمد عبدالله معهم علاء عامر المستشار القانوني وسعد رمضان رئيس الشئون القانونية، أما الممتنعون عن التوقيع فهم هاني شاكر نقيب الموسيقيين و3 أعضاء هم: مصطفى حلمي أمين وعاطف إمام وأحمد أبو المجد.

وعلمت الوطن من مصادرها أن هناك عددا من الأعضاء وقعوا على الورقة دون سابق معرفة بأن تلك الورقة يلحق بها ورقة أخرى مدون فيها اسم حسن شاكوش، في حين أن توقيعهم جاء على البنود القانونية التي تمنع فكرة الإيقاف مدى الحياة.

وجاء توقيعهم مبنيا على أمور قانونية وليس حسن شاكوش؛ من بينهم حلمي عبدالباقي الذي قرر تقديم بلاغ للنائب العام ضد هذه الورقة.