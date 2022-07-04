عضو بـ«الموسيقيين»: 4 بنود تلغي شرعية تصريح الغناء لـ حسن شاكوش

أوضح الدكتور عاطف إمام عميد معهد الموسيقى العربية السابق، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية سبب عدم قانونية وشرعية منح حسن شاكوش كارنيه الانتساب وتصريح الغناء من قبل مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية.

حسن شاكوش لا يجيد القراءة والكتابة

وقال إمام، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك أسبابا تمنع شاكوش من الغناء وإحياء الحفلات، وهي:

- محضر الجلسة لم يذكر فيه اسم حسن شاكوش ولكن جاء بند قانوني بعدم منع أي مبدع من تقديم أعمال فنية مدى الحياة.

- اسم حسن شاكوش تم وضعه بعد التوقيع على المحضر في ورقة مطبوعة.

محضر الجلسة وقع عليه 9 أفراد

- محضر الجلسة كان بالتمرير ولم يوقع عليه سوى 9 أعضاء فقط، حيث إنه لا بد أن يكون هناك توقيع لـ13 شخصا منهم 12 عضوا ونقيب الموسيقيين.

- حسن شاكوش لم يقدم شهادة محو الأمية، ولا يجيد القراءة والكتابة، وعلى كافة الأعضاء إجادة هذا الشرط.

وأشار إمام في حديثه لـ«الوطن» إلى أن شرعية التصريح لحسن شاكوش بالغناء تعتبر لاغية بسبب تلك البنود التي على أثرها قرر تحرير محضر إثبات حالة ضد شاكوش في قسم عابدين، على أن يتوجه غدا إلى النائب العام لتقديم بلاغ.

جدير بالذكر أن شاكوش حصل على كارنيه عضوية النقابة خلال الأيام الماضية، وحدثت مشكلة كبرى بين النقيب هاني شاكر وأعضاء مجلس الإدارة وشعبة عازفي الإيقاع.