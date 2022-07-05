بدون إمضاء النقيب.. كواليس مثيرة في قرار منح حسن شاكوش تصريح الغناء «مستند»

شهد محضر منح تصريح الغناء لمؤدي المهرجانات حسن شاكوش عددا من المغالطات والمفاجآت غير المتوقعة التي كشفت مع نشر «الوطن» لمستند الاعتذار الذي تم اعتماده من قبل نقابة المهن الموسيقية.

سعد المتولي وافق فقط على قرار التصريح

شاكوش الذي طالب في محضر منحه تصريح الغناء أن يتم العفو عنه، وأن يتم إنهاء الإيقاف، وأن يعود من جديد للغناء بعد فترة إيقاف دامت 10 سنوات جاء المحضر بموافقة واحدة رسمية من رئيس الشؤون القانونية سعد المتولي في حين تغيبت إمضاء نقيب الموسيقيين هاني شاكر من عليها.

لم تشهد الورقة توقيع أي فرد من أفراد مجلس إدارة النقابة الـ12، حيث الجميع قاموا بالتوقيع على ورقة أخرى مدون فيها بعض الأمور القانونية الخاصة بعدم إيقاف مدى الحياة ولم تشهد توقيع إلا 9 فقط من الأعضاء فحين تغيب منها أمضاءات النقيب و3 أعضاء آخرين.

قرار منح التصريح موقف قبل الكارنيه بشهر

كما أن المحضر تم توقيعه في 22 من شهر مايو الماضي، في حين نشر حسن شاكوش صورة حصوله على الكارنيه وتصريح النقابة بعد شهر كامل من توقيع المحضر.

يذكر أن كلا من الفنان حلمي عبد الباقي والدكتور عاطف إمام قرر كل منهم تقديم بلاغ للنائب العام ضد قرار منح تصريح الغناء لشاكوش لرفضهم الكامل القرار وعدم قيامهم بالتوقيع عليه.