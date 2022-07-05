الأب يجب أن يقسو على أبنائه.. «الوطن» تنشر نص اعتذار حسن شاكوش للموسيقيين

حصلت «الوطن» على نص اعتذار مؤدي المهرجانات حسن شاكوش لنقابة المهن الموسيقية، والتي تسببت فى أحداث أزمة داخل النقابة وعلى اثرها استقال الفنان هاني شاكر من منصب نقيب الموسيقيين.

جاء نص مذكرة اعتذار حسن شاكوش عن إيقافه لمجلس النقابة والأعضاء كالتالي

حسن شاكوش: الأب لابد ان يقسوا على أبناؤه

(معالي الأستاذ الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية والسادة الفنانين الأفاضل أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية، تحية احترام وتقدير لكل من سيادتكم بشخصه وصفته، مقدمه لمعاليكم حسن منصور موسى (حسن شاكوش).

حيث إنه بناء على خطأ غير مقصود وتم فهمه على غير حقيقته بأنه يتعلق بعدد من أعضاء النقابة المحترمين فقد تم صدور قرار بإيقاف تصريح الغناء الخاص بي.

وترتب على هذا الإيقاف

- استيعابي لمسؤولياتي تجاه الشعب المصري وأمام النقابة التى اتشرف بالانتماء لها

- وقد كان بالفعل سببا رئيسا فى نضوج الوعي والتفكير فى الدور الذى تلعبه النقابة فى على أعضائها.

- وأن الأب يجب أن يقسوا على أبنائه في بعض الأوقات لمصلحتهم الشخصية.

- كما أن أي تواجد أو نجاح خارج جمهورية مصر العربية لا يكون بنفس طعم النجم داخل بلدي الحبيب وبين أهلي وناسي أهم حاجة مصر أم الدنيا.

حسن شاكوش: مصر أم الدنيا

- كما يترتب على هذا القرار الإضرار المادي بكل العاملين في فرقتي، إلى جانب الضرر الشديد الذي يلحق بي نتيجة هذا الإيقاف بالرغم من اعترافي بخطأ واستيعابي لدوري، كما أن ذات الطرف في ذات المشكلة لم يتم إيقافه الا أسبوعين وأما أنا فإيقافي مستمر بدون تحديد لنهايته، بالرغم من الإقرار بالخطأ وقطع أشد الوعود بعدم تكراره.

يذكر أن حسن شاكوش كان قد تم إيقافه مدى الحياة وسحب تصريح الغناء الخاص به بعد خناقته مع المطرب الشعبي رضا البحراوي والتي أهان فيها عددا من العازفين وعلى أثرها تم إيقافه مدى الحياة.