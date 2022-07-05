تفاصيل حفل ‎محمد منير في الإسكندرية بمشاركة فرقة بلاك تيما

يعود الفنان محمد منير للقاء جمهوره مجددا، من خلال إحيائه حفلا غنائيا كبيرا، لكن كانت المفاجأة أن فرقة بلاك تيما ستشارك في حفل محمد منير المقرر إقامته في مدينة الإسكندرية، يوم الجمعة الموافق 15 يوليو، في أحد الفنادق الكبرى في مدينة الإسكندرية، وسيكون هذا اللقاء بينه وبين جمهوره بعد غياب طويل عن الحفلات الغنائية.

بلاك تيما في حفل محمد منير

ومن أبرز مفاجآت حفل ‎محمد منير، مشاركة فريق بلاك تيما، الذي سيكون ضيف شرف الحفل الغنائي مع الفنان محمد منير، وسيقدمون خلال الحفل عدد كبير من أغانيهم المميزة، وسيظهرون معه على خشبة المسرح في لقطة مميزة.

يذكر أن فرقة بلا تيما ستحيي واحدة من ضمن حفلات عيد الأضحى، إذ سيكون يوم السبت الموافق 9 يوليو، وذلك في كايرو جاز كلوب، وسط حضور جماهيري كبير.

آخر أعمال محمد منير

أما الفنان محمد منير، كانت آخر الأعمال التي قدمها مؤخرا أغنية بعنوان «أنا رايق»، التي جرى طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، التي تعاون فيها مع الشاعر نور الدين محمد، وألحان أحمد عمار وتوزيع وميكس وماستر أسامة الهندي، وكانت واحدة من ضمن ميني ألبوم غنائي طرحه حينها، وحققت الأغنية نجاحا جماهيريا كبيرا، وبلغت نسبة مشاهدتها المليون ونصف مليون مشاهدة.

وتقول كلمات الأغنية:

أنا فايق

أنا رايق

أنا مبسوط مش متضايق

العمر ان عشته فهمك

هيطوول وهيحرق دمك

وان عشته بخفة دمك

هيعدي لطيف فدقايق

أنا فايق

أنا رايق

أنا مبسوط مش متضايق