شريف منير يدعم محمد نجاتي في أزمته: «حصلي كدا وعادل إمام دعمني»

حرص عدد كبير من الفنانين على دعم الفنان محمد نجاتي بعد ظهوره مؤخرا وتلميحاته بأنه يفكر في الاعتزال، من بينهم الفنان شريف منير.

ووجه الفنان شريف منير رسالة، قائلا: «أنت صادق في كل كلمة بتقولها، وردك عجبني جدا، محترم وهادئ ومؤدب، وكل الناس عارفين إنك فنان موهوب، وأنا حاسس بكل كلمة أنت قولتها».

شريف منير يدعم محمد نجاتي

وأضاف:«بس يا نجاتي فيه سيناريو رباني بيحصل فجأة وتبقى غير متوقعه، وتلاقي الدنيا فتحت فجأة من حيث لا تحتسب».

وكشف شريف منيرأنه تعرض لمثل هذا الأمر من قبل، قائلا: «حصلي كدا في عريس من جهة أمنية الدنيا كانت ضلمة وفجأة لقيت الأستاذ عادل إمام بيكلمني وكل شيء اتعدل لا تقلق هتيجي وهتنبسط بعد ضيق بس ابقي افتكرني ربنا معاك وينصرك».

أزمة محمد نجاتي

يذكر أن الفنان محمد نجاتي كان قد ظهر فى فيديو عبر صفحته الخاصة على «فيسبوك»، ورد من خلاله على بعض الهجوم الذي يتعرض له من قبل الصحفيين عن الأعمال التي يشارك بها، إذ قال إنه يشارك فى بعض الأعمال التي يراها مناسبة، ولكنها لا تحقق ردود أفعال كبيرة، وهناك أعمال يضطر للمشاركة فيها لأنه لديه كثير من الالتزامات، وأشار إلى أنه إذا كانت هذه الأعمال تضايق البعض فهو يمكن أن يعتزل التمثيل نهائيا، الأمر الذي جعل عددا كبيرا من الفنانين يدعمونه بشكل كبير من خلال منشورات عبر صفحاتهم الخاصة.