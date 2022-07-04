الزراعة: 472 مذبحا مفتوحا أمام المواطنين مجانا في عيد الأضحى

قال الدكتور حسام سلام، عضو لجنة الدعم الفني والمتابعة الميدانية بوزارة الزراعة، إن دور الوزارة مستمر طوال العام، إذ تراقب الأسواق والشوادر والمزارع بشكل مستمر، للتأكد من وجود لحوم جيدة ومطابقة للمواصفات الفنية الموضوعة، مع توفير المجازر للذبح بشكل مجاني للأشخاص في أيام العيد باستمرار، لافتا إلى أن الذبح في الشارع، مخالف بحسب القانون.

منافذ وزارة الزراعة مفتوحة طوال أيام العيد

أضاف «سلام»، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن هناك مسئولية مشتركة عن الذبح في الشارع، ويجب تعريف المواطن بأهمية كل شيء، والمميزات الناتجة عن الذبح في المتجر، من خلال الكشف على الأضحية، لافتا إلى وزارة الزراعة لها عدة منافذ مفتوحة طوال أيام العيد بالتنسيق مع المنافذ التابعة لوزارة التموين ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية بنفس الأسعار.

عدد المجازر في مصر

وأوضح عضو لجنة الدعم الفني والمتابعة الميدانية بوزارة الزراعة، أن ضخ اللحوم مستمر، للعمل على استقرار الأسعار، إذ تبدأ بـ77 للضاني، وهذه الأسعار موحدة بين مختلف الجهات الحكومية، من أجل توفير الخدمة للمواطن، والعمل على استقرار السوق، لافتا إلى أن مصر بها 472 مجزرا ونقطة ذبحية، ويتم العمل حاليا على زيادة هذه الأماكن في مصر، وسط تنسيق بين مختلف الجهات.