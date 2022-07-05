خبير اقتصادي: مصر انضمت لنادي العملات البلاستيكية لأول مرة

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن مصر دخلت اليوم في نادي العملات البلاستيكية المصنوعة من مادة البوليمير، بعد إصدارها أول عملة بلاستيكية، لافتا إلى أن هناك 31 دولة حول العالم تستخدم العملات البلاستيكية.

مصر طرحت فئة الـ10 جنيهات اليوم

وأوضح «السيد» في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» مع الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «dmc»، أن مصر طرحت فئة الـ10 جنيهات اليوم وقريبا ستطرح باقي الفئات من العملات، لافتا إلى أن النقود البلاستيكية مصنوعة من مادة صديقة للبيئة، وتتمتع بعمر افتراضي يعادل أضعاف العملات الورقية، فالورقية تبقى من 6 أشهر إلى سنة على أقصى تقدير، بينما العملات البلاستيكية عمرها الافتراضي يتراوح بين 3 إلى 6 سنوات، وتكلفة الإنتاج في النقود البلاستيكية أوفر من الورقية، إضافة إلى أنها تحسن من مستوى ورق النقد داخل الدولة، وتوفر على الدولة الكثير بسبب جودتها.

توصيات منظمة الصحة العالمية

وأشار الدكتور عبد المنعم السيد، إلى أن الاتجاه للعملات البلاستيكية يأتي في إطار تطبيق توصيات منظمة الصحة العالمية بسبب كوفيد 19، للبعد عن التلامس مع العملات الورقية لأنها ناقلة للفيروسات.