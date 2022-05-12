الدولار الأمريكي يقهر عملات العالم ويكبدها أكبر خسارة منذ سنوات

ثبت مؤشر الدولار صعوديًا فوق 104 نقطة اليوم الخميس، مقترباً من أعلى مستوى له في 19 عامًا بعد أن جاء التضخم الأمريكي أعلى من المتوقع، ما يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي في طريقه لتشديد السياسة النقدية بقوة.

أكبر تراجع لـ«الجنيه الإسترليني» خلال عامين

وأمام الدولار، تراجع الجنيه الإسترليني أكثر إلى ما دون 1.22 دولار في أكبر انخفاض له منذ عامين، إذ يشعر المستثمرون بالقلق من مخاطر الركود على الرغم من ارتفاع التضخم.

أكبر تراجع لـ«اليورو» في 6 سنوات

وانخفض اليورو مرة أخرى إلى أدنى مستوياته في 2016 عند 1.05 دولار أمريكي اليوم الخميس، حيث يستقر الدولار بقوة، ويظل المستثمرون قلقين بشأن مخاطر التضخم المصحوب بركود في أوروبا، إلى جانب التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيرفع أسعار الفائدة بشكل أبطأ بكثير من الاحتياطي الفيدرالي تجعل من الصعب على اليورو جذب المستثمرين.

أكبر تراجع لـ«الين الياباني» في 20 عاماً

وبشكل طفيف، عزز الين الياباني متجاوزًا 129 مقابل الدولار اليوم الخميس، مبتعدًا أكثر عن أدنى مستوى في 20 عامًا سجله في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل حاد على خلفية التكهنات بأن التضخم قد يكون في ذروته وبسبب ضعف التوقعات الاقتصادية العالمية.

أكبر تراجع لـ«الكرون الدنماركي» في 5 سنوات

وسجل الكرون الدنماركي اليوم الخميس أدنى مستوى في 5 سنوات أمام الدولار الأمريكي، عند 7.1239 دولار، بينما سجل الدينار الصربي أدنى مستوى في 5 سنوات هو الآخر أمام الدولار الأمريكي عند 112.42 دولار.

أكبر تراجع لـ«الدولار الأسترالي» في عامين

وضعف الدولار الأسترالي متجاوزًا 0695 دولارًا اليوم الخميس، إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من عامين، حيث ضغطت المخاوف من التباطؤ الاقتصادي العالمي على العملات المرتبطة بالسلع، في حين عززت بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أعلى من المتوقع الرهانات على تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي.

أكبر تراجع لـ«الدولار النيوزلندي» في عامين

وانخفض الدولار النيوزيلندي إلى ما بعد 0.63 دولار اليوم الخميس إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من عامين، حيث ضغطت المخاوف من التباطؤ الاقتصادي العالمي على العملات المرتبطة بالسلع، في حين عززت بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أعلى من المتوقع الرهانات على تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي.

واستقر، أمس الأربعاء، مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي في الولايات المتحدة بالقرب من أعلى مستوى في 40 عامًا عند 8.3% في أبريل، بينما جاء مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي أيضًا أعلى من التوقعات عند 6.2%، مما أثار مخاوف بين المستثمرين من أن الأسعار المرتفعة قد تستمر وتؤجج المخاوف بشأن رفع أسعار الفائدة بشكل أسرع.