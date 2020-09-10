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عامر: طرح عملات بلاستيكية فئة 10و20 جنيها مع الانتقال للعاصمة الجديدة

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محمود البدوي
12:07 ص | الخميس 10 سبتمبر 2020
الدكتور طارق عامر .. محافظ البنك المركزي

الدكتور طارق عامر .. محافظ البنك المركزي

نفى الدكتور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، ما ردده البعض بأن مصر لن تغير العملة، مشيرًا إلى أن هناك عملات صغيرة وضعها سيء جدًا بسبب كثرة الاستهلاك: "وجدنا مادة جديدة أفضل في صناعة العملات لزيادة قدرة احتمالها، وهى قريبة من البلاستيك، وسيتم العمل بها مع الانتقال للعاصمة الإدارية العام المقبل، وهي فئات 10 و20 جنيهًا".

وأضاف "عامر"، خلال حواره في برنامج "على مسؤوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة "صدى البلد"، أنه منذ 2014 ارتفعت الأجور في الموازنة من 178 إلى 290 مليار جنيه، موضحًا أن البنك المركزي تلقى الصدمة نيابة عن المواطن خلال أزمة فيروس كورونا، وصندوق النقد الدولي يتخذ النموذج المصري في الإصلاح الاقتصادي تجربة يحتذى بها أمام العالم.

وأشار محافظ البنك المركزي، إلى أن مصر حصلت على 2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مؤخرًا، ويتبقي 6 مليارات دولار ستحصل عليها.

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