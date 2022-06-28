عرض عملات ذهبية تنتمي لـ4 عصور إسلامية بمتحف ملوي بمناسبة عيد الأضحى

أعلن متحف ملوي عرض 4 عملات ذهبية لعصور إسلامية متنوعة، هي العباسي، والفاطمي، والطولوني، والعثماني، وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

ونشرت صفحة متحف ملوي على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تفاصيل ومعلومات عن العملات الذهبية للعصور الإسلامية التي تم عرضها.

والقطعة الأولي عبارة عن عملة ذهبية تعود للعصر العباسي، ومكتوب علي وجهها لفظ الجلالة «لا إله إلا الله وحده لاشريك له»، وعلى الظهر «محمد رسول الله».

قطعة ذهبية تعود للعصر الفاطمي

والقطعة الثانية، عملة ذهبية مكتوب على وجهها، «لا اله الا الله محمد رسول الله»، وعلى الظهر «الدينار المنقوط الخليفة العزيز بالله»، وهي مصنوعة من الذهب وتعود للعصر الفاطمي.

والقطعة الثالثة عبارة عملة ذهبية مكتوب على وجهها «الله.. محمد رسول الله»، و«المعتمد على الله خماروية بن أحمد»، وعلى الظهر «لا إله إلا الله وحده لا شريك له.. المفوض إلى الله»، وتعود للعصر الطولوني.

عملة ذهبية للسلطان عبد العزيز

أما القطعة الرابعة فهي عملة ذهبية مكتوب على وجهها رسم باسم السلطان عبدالعزيز عز نصره، وعلى الظهر مكتوب «ضرب بمصر 1277»، وتعود للعصر العثماني.

كما أشارت صفحة متحف ملوي إلى عرض بعض القطع المميزة بمناسبة عيد الأضحي المبارك بعنوان «العيدية في العصر الإسلامي»، موضحة أن العيدية هي كلمة عربية منسوبة إلى العيد بمعني العطاء، وهو لفظ أطلقة الناس علي كل ما كانت توزعة الدولة أو الأوقاف من نقود في موسمي عيد الفطر والأضحي.

وبدأت عادة توزيع العيدية منذ العصر الفاطمي مع كسوة العيد علي الفقهاء وقُراء القرآن الكريم بمناسبة ختم القرآن الكريم ليلة العيد، وهي من الدراهم والدنانير الذهبية، ومنذ عصر أسرة محمد علي وحتي الآن أصبح شكل العيدية ما نعرفة اليوم حيث يقوم رب الأسرة أو الأكبر سنًا بتقديمها للأطفال والزوجة، وارتبطت باعتبارها مبلغًا نقديا مع الهدايا الأخرى.