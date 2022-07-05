ماجد المصري وبسمة وسينتيا خليفة يشاركون في مسلسل «حدث بالفعل»

بدأ صناع مسلسل «حدث بالفعل» تصوير مشاهد القصة الأولى من العمل الذي يتضمن 101 قصة حقيقية تتعلق أحداثه بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية ليكون أول مسلسل تليفزيوني يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.

يجسد بطولة قصص مسلسل حدث بالفعل المختلفة نخبة كبيرة من نجوم الفن، وينتمي العمل لنوعية الحلقات المنفصلة المتصلة، حيث يلعب بطولة كل قصة فريق مختلف من النجوم عن القصص الأخرى، ويلقي العمل الضوء على العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها على حياة الأشخاص المصابين بها وأيضا المحيطين بهم، وتدور الأحداث في قالب تشويقي إنساني.

انطلاق تصوير مسلسل حدث بالفعل

وفي سياق متصل بدأ مؤخرا تصوير القصة الأولى بالعيد من الأماكن منها فيلا بمنطقة شبرامنت وأماكن أخرى بالشيخ زايد والعبور ومناطق متفرقة بالساحل الشمالي، وتضم هذه القصة مجموعة كبيرة من النجوم منهم ماجد المصري وبسمة وسينتيا خليفة ورنا رئيس وأحمد عبدالله محمود.

يشار إلى أن مسلسل «حدث بالفعل» إنتاج بي اجينسي بالتعاون مع اكتيف ميديا برودكشن، دبي، الإمارات العربية المتحدة، وتأليف الدكتور فادي النجار، ومدير تصوير كريم رضا وديكور دينا ماهر، وإخراج هشام الرشيدي في أول تجربة تليفزيونية له بعد النجاح الكبير الذي حققته من خلال فيلم «ماكو».

آخر أعمال ماجد المصري

يذكر أن الفنان ماجد المصري كان قد شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل توبة والذي شارك في بطولته بجانب عمرو سعد وصبا مبارك وأسماء أبو اليزيد ودياب، وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج أحمد صالح.