16 مليون جنيه إجمالي إيرادات فيلم كيرة والجن في 5 أيام، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، وحقق الفيلم نجاحاً كبيراً، حيث أن العمل يدور في إطار تشويقي، ويجمع بين النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز للمرة الأولى.

معلومات عن فيلم كيرة والجن

وقال المخرج مروان حامد، إنه حاليًا يجرى عرض فيلم «كيرة والجن» عن رواية 1919 للكاتب أحمد مراد في 11 دولة سواء عربية أو أجنبية، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الفيلم في أول أيام عرضه في مصر.

ويأتي عرض كيرة والجن في هذه الدول وهي أمريكا والسعودية والإمارات والأردن وفلسطين وقطر وعمان والبحرين وتونس والمغرب والعراق.

دور كريم عبد العزيز

ويجسد كريم عبدالعزيز، طالب الطب يدعى أحمد عبد الحي، وشهرته «أحمد كيرة»، حيث يتصدى هو وعبد القادر شحاتة الجن الذي يجسده أحمد عز، للعدوان البريطاني.

أبطال فيلم كيرة والجن

فيلم «كيرة والجن» بطولة أحمد عز وكريم عبدالعزيز وهند صبري وسيد رجب وأحمد مالك وعلي قاسم وتأليف أحمد مراد وإنتاج سيرجي وإخراج مروان حامد.

وسوف يستمر عرض فيلم واحد تاني، وينافس في موسم أفلام عيد الأضحى، نظرًا لحصده إيرادات كبيرة حتى الآن، تجاوزت 63 مليون جنيه منذ عيد الفطر الماضي، إذ سيُعرض في عدد محدود من الصالات، وجاء في المرتبة الثانية فيلم العنكبوت بطولة الفنان أحمد السقا، فيما تذيل فيلم زومبي، للفنان علي ربيع، بإيرادات متوسطة.