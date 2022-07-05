رشوان يعلن القرارات الأولى لمجلس أمناء الحوار الوطني: إنشاء نفسه وإصدار مدونة السلوك

قال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن مجلس الأمناء أصدر قراره الأول بإنشاء نفسه، استنادا إلى دعوة رئيس الجمهورية، ما يؤكد استقلاليته الكاملة، مؤكدا أن الجلسة الأولى للحوار أكدت حسن تشكيل المجلس وتنوعه وتكامله.

وأضاف رشوان في كلمته بالمؤتمر الصحفي بعد عقد جلسات اليوم الأول من الحوار الوطني، أن الحوار أسفر عن إعداد مشروع وثيقة اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار وجلسات الحوار، مشيرا إلى أنه سيجري إعدادها عاجلا وطرحها على الرأي العام.

مدونة السلوك المكونة من 25 مادة

ولفت إلى أن المناقشات أسفرت عن إصدار وثيقة ثانية هي مدونة السلوك المكونة من 25 مادة، وسيتم طرحها بعد الانتهاء من النسخة النهائية.

وأشار إلى أن اللائحة أكدت أن مجلس الأمناء لا يمثل الحوار الوطني، لكنه المسؤول عن تنظيم وإدارة الحوار الوطني بين كل القوى السياسية والوطنية.

وتابع أن اللائحة لم تنص على التصويت بين الأعضاء، وإنما سيتم أخذ القرارات بالتوافق مع استبعاد مفهوم الأغلبية ومفهوم الأقلية.