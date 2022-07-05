ضياء رشوان: نتائج جلسات الحوار الوطني سترفع للرئيس شخصيا

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين والمنسق العام للحوار الوطني، إن مجلس أمناء الحوار الوطني بدأ أولى جلساته، اليوم، إذ انعقدت الجلسة الأولى في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وكانت قرابة ساعة من الزمن، بينما الجلسة الثانية كانت قرابة الأربع ساعات، وحضرها 17 عضوًا من أعضاء مجلس الأمناء وغاب 4 أعضاء فقط، لأسباب قهرية أبرزها عدم الوجود داخل البلاد، وبالتالي يُعد انعقاد المجلس انعقادًا صحيحًا.

وأضاف «رشوان»، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، أن الحوار الوطني انطلق من دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية في 26 إبريل الماضي. وكان الرئيس السيسي ذكر أنه حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة النهائية، ومن ثم سيتم رفع التقرير الخاص بنتائج الحوار الوطني إلى الرئيس شخصيًا مع وعد بقيام سيادته بحضور هذه الحوارات في مراحلها النهائية.