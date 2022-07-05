رشوان: تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني حاز أغلبية ساحقة من القوى الحزبية والسياسية

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين والمنسق العام للحوار الوطني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف المؤتمر الوطني للشباب بالإشراف على الدعوة للحوار الوطني، وبالتالي فإن المؤتمر الوطني للشباب يُعد جزءًا من الأكاديمية الوطنية للتدريب، موضحا أنه أسند إليها الإشراف على هذا الحوار الوطني، والتي بدورها كلفته بمهمة المنسق العام لهذا الحوار الوطني.

وأضاف أنه جرى ممارسة كل ما يخص التشاور مع غالبية الأفراد الرئيسية سواء السياسية أو الاجتماعية أو النقابية أو المهنية لكي يصل لهذا التشكيل المحترم لمجلس أمناء الحوار الوطني.

وتابع «رشوان»، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لإعلان نتائج الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، «التشكيل الخاص بمجلس الأمناء حظى بموافقات أظن إن لم تكن بالإجماع ومن الجميع، فعلى الأقل حظيت بموافقة الأغلبية الساحقة من القوى الحزبية والسياسية والاجتماعية، وكذلك الحركة الوطنية الديمقراطية التي أصدرت بيانًا اعتبرت فيه تشكيل مجلس الأمناء تشكيلا مُرضيًا».