تامر حسني.. 13 فيلما في مسيرته الفنية آخرها «بحبك»

أيام قليلة، ويطرح الفنان تامر حسني فيلمه السينمائي الجديد بحبك في دور العرض المصرية والعربية في أحدث أعماله الفنية والسينمائية.

تامر حسني يشاركه في بطولة «بحبك» هنا الزاهد

فيلم بحبك تدور أحداثه في إطار رومانسي، ويقوم ببطولته تامر حسني، هنا الزاهد وهدى المفتي، وحمدي الميرغني ومدحت إسماعيل، أحمد عزمي، سيناريو وإخراج تامر حسني.

يعد فيلم تامر حسني الجديد هو الفيلم رقم 13 في مسيرته الفنية التي بدأت بشكل احترافي عام 2004 بفيلم حالة حب الذي قام ببطولته الفنان هاني سلامة.

البطولة الأولى لتامر حسني كانت عام 2005 حينما قدم فيلم سيد العاطفي مع الفنانة الكبيرة عبلة كامل ونور وزينة وطلعت زكريا وبعدها بعدين قدم أحد أهم أفلامه السينمائية وهو عمر وسلمي، والذي حقق نجاحا كبيرا وقدم منهم 3 أجزاء في أعوام مختلف.

تامر حسني قدم آخر أفلامه العام الماضي «مش أنا»

خلال السنوات الماضية قدم تامر حسني عدد من الأفلام السينمائية الناجحة كان أبرزها فيلم تصبح على خير الذي قدمه عام 2017 مع نور ومي عمر ودرة التونسية وبعدها بعام قدم فيلم البدلة مع الفنان أكرم حسني والفنانة أمينة خليل وماجد المصري ودلال عبدالعزيز، ثم فيلم الفلوس مع الفنان خالد الصاوي والفنانة زينة.

أما آخر أفلام تامر حسني قبل طرح فيلم بحبك هو فيلم مش أنا، والذي شاركه في بطولته الفنان ماجد الكداوني والفنانة حلا شيحة والفنانة سوسن بدر.