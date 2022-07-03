تامر حسني ينشر كواليس فيلم «بحبك»: ركزوا واستعدوا «فيديو»

نشر الفنان تامر حسني عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، فيديو جديد من كواليس الاعداد لفيلم «بحبك».

وظهر تامر حسني خلال الفيديو وبجواره هنا الزاهد وهدى المفتي، وعلق على الفيديو قائلا: «من مشاهدة فيلم بحبك قبل عرضه بأيام وركزوا في الأوديو ده كويس واستعدوا، يا مسهل عرض الفيلم إن شاء الله 7-7».

تامر حسني يعود بـ فيلم بحبك

ويتنافس فيلم بحبك لتامر حسني في دور العرض خلال موسم عيد الأضحى على شباك التذاكر والإيرادات.

وتدور أحداث الفيلم بين الكوميدي والرومانسي، من خلال شاب يقع في حب فتاتين مرة واحدة، وتضطره الظروف للوقوع في عدد من المشاهد الكوميدية والرومانسية.

بحبك أول تجربة إخراجية لـ تامر حسني

فيلم «بحبك» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم الفنان تامر حسني، هنا الزاهد، هدي المفتي، حمدي الميرغني، مدحت تيخا، شهد الشاطر، عالية راشد، ومن تأليف تامر حسني، ويشهد الفيلم التجربة الإخراجية السينمائية الأولى للفنان تامر حسني.