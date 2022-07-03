تامر حسني يستعين بالأطفال للترويج لـ فيلم بحبك: في السينما يوم 7 يوليو

روّج الفنان تامر حسني، لـ فيلم بحبك، والذي يخوض من خلاله تجربة الإخراج السينمائي وكتابة السيناريو بخلاف التمثيل، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، من خلال نشر مقاطع فيديو منها ما يجمعه بـ بطلتي العمل هدى المفتي وهنا الزاهد.

عرض فيلم بحبك بدور العرض السينمائي يوم 7 يوليو

كما نشر مقاطع فيديو لمجموعة من الأطفال، وهم يتفاعلون مع البوستر الدعائي لـ فيلم بحبك، وذلك عبر خاصية ستوري بحسابه على «إنستجرام»، منها غناء طفلتين للأغنية الدعائية «رحرح خليك فري»، وطفلة أخرى تبدي حماسها لدخول الفيلم وقت عرضه، ليرد عليها تامر بقوله: يا حياة قلبي إنتي، لهفتك دي دخلت قلبي.

وظهر الثلاثي تامر حسني وهنا الزاهد وهدى المفتي، وهم يشاهدون الفيلم الجديد قبل طرحه بدور العرض السينمائي، ويدخلون في نوبة ضحك، وعلّق على الفيديو الذي نشره بحسابه على «إنستجرام» قائلًا: من مشاهدة فيلم بحبك قبل عرضه بأيام وركزوا في الأوديو ده كويس، واستعدوا يا مسهل عرض الفيلم إن شاء الله يوم 7 يوليو.

أبطال فيلم بحبك

فيلم بحبك تدور أحداثه في إطار رومانسي، ويقوم ببطولته تامر حسني، هنا الزاهد وهدى المفتي، وحمدي الميرغني ومدحت إسماعيل، أحمد عزمي، سيناريو وإخراج تامر حسني.

وينافس فيلم بحبك، في موسم أفلام عيد الأضحى 2022، مع فيلم كيرة والجن للفنانين كريم عبد العزيز وأحمد عز، وتدور أحداثه عن فترة الاحتلال الإنجليزي في مصر إبان ثورة 1919، ويشاركهما البطولة هند صبري، روبي، سيد رجب، أحمد مالك، هدى المفتي، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد.

وينافس في موسم أفلام العيد 2022 الفنان محمد إمام، من خلال فيلم عمهم والذي تدور أحداثه في إطار أكشن كوميدي، ويشاركه البطولة محمد سلام، محمد ثروت، محمد لطفي، باسم سمرة، الشحات مبروك، هدى المفتي، أيتن عامر، تأليف وسام صبري، إخراج حسين المنباوي.