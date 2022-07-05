ضياء رشوان: لا مدى زمني للحوار الوطني وسنعلن نتائجه أولا بأول

قال الكاتب ضياء رشوان، منسق عام الحوار الوطني، إن حرية الإعلام بلا شك بصفته المهنية والنقابية لا يملك أحد أن يخالفها، فدستور مصر به 6 مواد خاصة بحرية الصحافة والإعلام وحظر الحبس في قضايا النشر، لافتا إلى أن الكل يستند للدستور ولا ينكر وجود شوائب في التشريعات أو الإجراءات.

جلسات الحوار علانية

وأضاف «رشوان» خلال مؤتمر صحفي اليوم بعد ختام الجلسة الأولى لجلسة الحوار الوطني، أنه يجب اقتراح التشريعات والإجراءات، مشيرا إلى أنه بالعودة إلى اللائحة فإن جميع جلسات الحوار وفعاليته علانية ما لم يقرر مجلس الأمناء عكس ذلك في بعض الجلسات لأسباب يشرحها.

لا مدى زمني للحوار

وأوضح منسق عام الحوار الوطني، أن لا يوجد مدى زمني للحوار الوطني، ولكن هناك رغبة في الانتهاء من القضايا الرئيسية وإعلان نتيجتها للرأي العام، ولن يتم انتظار خروج كل القضايا ومناقشتها للإعلان، ولكن الإعلان سيكون بشكل دوري لتعريف الرأي العام والجمهور والشعب من أجل عكس جدية الحوار.

حوار سياسي شامل

وتابع منسق عام الحوار الوطني: «هذا الحوار هو في الأصل سياسي شامل كما قال الرئيس حول آليات العمل الوطني متعددة المحاور في الصحة والسياسة والتعليم والرياضة وكل هذه الحوارات سيتخذ بها مسار سياسي، والرئيس عبدالفتاح السيسي مدرك أهمية اتخاذ قرار سياسي يعني تشريعين أو إجرائي أو تنفيذي».