ضياء رشوان: لا سقف للحوار الوطني إلا الالتزام بالدستور

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، إن الحوار الوطني بلا سقف، إلا الالتزام بدستور هذا البلد وقوانينه الملزمة لحرية الرأي والتعبير، التي تحظر الإساءة.

وأضاف رشوان، خلال كلمته بالاجتماع الأول لمجلس أمناء الحوار الوطني: «الخبراء هم أصل الحوار، لأن الحوار سيخرج بتشريعات مقترحة أو إجراءات تنفيذية مقترحة في كل القضايا، سواء سياسية أو اقتصادية أو ثقافية».

وتابع: أن «هذا الحوار سيخرج بروشتات مكتوبة، والخبراء جزء رئيس من هذا الأمر، وكل من له رأي سيشارك به، وأعقد الأمور هنا هو الملف الاقتصادي لأنه فيه من الآراء والمعطيات، والإشكالية الحقيقية تكمن في التوفيق بينهما، لأن الاقتصاد هو علم الندرة».