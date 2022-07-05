ضياء رشوان: لا توجد خطوط حمراء للمشاركين في الحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، ومنسق عام الحوار الوطني، لا توجد خطوط حمراء في الحوار، ومَن يقتل ويحرض أو لا يعترف بالدستور لا يدخل الحوار الوطني من الأساس، لافتا إلى أن كل من هو داخل الحوار من حقه أن يصل إلى عنان السماء من أجل مصلحة الشعب، ولا سقف أحمر في الطموحات.

رفع نتائج الحوار للرئيس السيسي

وأوضح «رشوان»، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المخصص لإعلان نتائج الاجتماع الأول لمجلس أمناء الحوار الوطني، أن نتائج الحوار والبدائل حول القضايا سترفع لرئيس الجمهورية لاتخاذ القرار النهائي.

الدعوة للحوار الوطني

وأشار نقيب الصحفيين، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف المؤتمر الوطني للشباب بالإشراف على الدعوة للحوار الوطني، وبالتالي فإن المؤتمر الوطني للشباب يُعد جزءًا من الأكاديمية الوطنية للتدريب، موضحا أنه أسند إليها الإشراف على هذا الحوار الوطني، والتي بدورها كلفته بمهمة المنسق العام لهذا الحوار الوطني.