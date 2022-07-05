موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في البحرين.. «اعرف طقوس الاحتفال»

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تزداد عمليات البحث على شبكة الإنترنت عن موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في مختلف البلدان، ومن بينها البحث عن موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في البحرين، حيث يحرص المسلمون هناك باختلاف طوائفهم على الاستعداد لعيد الأضحى المبارك قبلها بفترة مثل أغلب المسلمين في العالم أجمع.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في البحرين

وأعلنت السلطات الدينية في البحرين، موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في البحرين بحسب الشريعة الإسلامية بعد شروق الشمس بحوالي 15 إلى 20 دقيقة في أول يوم من أيام العيد عيد الأضحى، وتقام صلاة عيد الأضحى في الساحات، وبعد الانتهاء من الصلاة يلقي الإمام خطبة يكون موضوعها عادات وآداب يوم عيد الأضحى وشرعية العيد وفضله.

إجازة عيد الأضحى 2022 في البحرين

وأصدر الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد البحرين، تعميما بشأن إجازة عيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1443، وجاء فيه أنه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك يتم تعطيل الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بداية من يوم وقفة عرفة ويوم العيد واليومين التاليين، التي تصادف أيام الجمعة والسبت والأحد والاثنين 9 و10 و11 و12 ذو الحجة 1443 هـ الموافق 8 و9 و10 و11 يوليو 2022، وأضاف أنه سوف يتم تعويض يوم السبت الذي وقع ضمن الإجازة بيوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو 2022.

تجمع الأهل والأقارب يوم العيد

مع اقتراب موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في البحرين، يقوم المواطنون بالاستعداد للاحتفال عن طريق تجمع الأهل والأقارب، وينتهز البعض فرصة العيد من أجل تجديد العلاقات الأسرية والتجمع في منزل كبير العائلة، وكذلك التزاور مع الأصدقاء، وذلك بعد انتهاء الصلاة، وانتهاء طقوس ذبح الأضحية.