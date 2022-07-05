موعد وقفة عرفة 2022 في السعودية واستعدادات المملكة للتيسير على الحجاج

يبحث المسلمون حول العالم عن موعد وقفة عرفة 2022 في السعودية، وذلك استعدادا لعيد الأضحى المبارك، الذي يلي وقفة عرفة الركن الأعظم في مناسك الحج.

موعد وقفة عرفة 2022 في السعودية

ومع بدء شهر ذي الحجة الخميس الماضي الموافق الثلاثين من يونيو، يترقب المواطنون في المملكة العربية السعودية والمسلمون حول العالم موعد وقفة عرفة 2022 في السعودية.

ومع إعلان المحكمة العليا السعودية بدء شهر ذي الحجة الخميس الماضي، فإن موعد وقفة عرفة 2022 في السعودية يكون يوم الجمعة التاسع من ذي الحجة، يليه أول أيام عيد الأضحى المبارك في المملكة والموافق العاشر من شهر ذي الحجة.

السعودية تستقبل 382 ألفا و853 حاجا

وأتمت المملكة العربية السعودية الاستعدادات الخاصة بموسم الحج ووقفة عرفة؛ للتيسيرعلى الحجاج الوافدين للمملكة من كل أنحاء العالم أداء مناسك الحج.

واستكملت السلطات السعودية تفويج الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، وبلغ إجمالي الحجاج المغادرين للمدينة المنورة خلال موسم ما قبل الحج 369 ألفا و434 حاجا من مختلف الجنسيات.

فيما استقبلت المدينة المنورة خلال موسم الحج 382 ألفا و853 حاجا من دول العالم المختلفة.

26 مركزا صحيا بمشعر منى

فيما أنهت وزارة الصحة السعودية تجهيز 26 مركزا صحيا في مشعر منى لخدمة حجاج بيت الله الحرام، إضافة إلى 16 مركزا للطوارئ بجسر الجمرات.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، أن المراكز الصحية موزعة لتغطي كافة المواقع في مشعر منى للتيسير على الحجاج.

ولفتت وزارة الصحة السعودية إلى أن المراكز الصحية في جسر الجمرات موزعة في أبراج الجمرات بإجمالي 16 مركزا موزعة بواقع 5 مراكز صحية في كل طابق.