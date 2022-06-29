وزير خارجية البحرين: ندعم مصر في إجراءات حماية أمنها القومي والمائي

قال عبد اللطيف الزياني وزير الخارجية البحريني، إن الجانبين المصري والبحريني أبدا اهتمامهما بتكثيف التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتنموية، وفتح آفاق جديدة تلبي المصالح المتبادلة بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين.

البحرين تدعم الأمن المائي المصري

وأضاف «الزياني» في مؤتمر صحفي مشترك لوزيري الخارجية المصري والبحريني، أن مملكة البحرين تقدم دعمها الكامل للأمن المائي المصري باعتباره جزء لا يتجزأ من الأمن المائي العربي، موضحًا تضامن المملكة الكامل مع جمهورية مصر العربية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها القومي.

بحث الأوضاع الإقليمية والدولية المشتركة

وتابع «الزياني» أن الجانبين قد بحثا تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والتحديات التي تواجه دول المنطقة، كما أكدوا على دعمهم للجهود الرامية للتوصل إلى حلول سياسية دائمة لكافة الأزمات في دول المنطقة.

وأشار وزير الخارجية البحريني إلى استهداف البلدين تعزيز تعاونهما المشترك لإرثاء دعائم السلم والاستقرار والازدهار لصالح جميع دول وشعوب المنطقة، لافتًا إلى تأكيد الجانبين على ضرورة التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وفقًا لمبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، إضافة إلى مبادرة السلام العربية.