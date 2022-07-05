موعد عيد الأضحى 2022 في البحرين.. الإجازة 5 أيام

مع بدء شهر ذي الحجة، يبحث الكثير من المواطنين في البحرين عن موعد عيد الأضحى 2022 في البحرين، وخاصة مع إعلان المملكة العربية السعودية أن أول أيام شهر ذي الحجة الخميس 30 يونيو.

عيد الأضحى في مملكة البحرين

ويستعد المواطنون في مملكة البحرين لعيد الأضحى المبارك، ومع إعلان المحكمة العليا السعودية أنّ أول أيام عيد الأضحى المبارك سيكون التاسع من شهر يوليو الجارى، أوضحت السلطات في المملكة البحرينية، أن موعد عيد الأضحى 2022 فى البحرين، سيكون يوم السبت 9 يوليو، بعد وقفة عرفات والتي توافق يوم الجمعة الثامن من يوليو الجاري.

وعن إجازة عيد الأضحى المبارك 2022 في البحرين، فإن مجلس الوزراء البحرينى يتولى مسؤولية تحديد أجازة عيد الأضحى المبارك، وإجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ من وقفة عرفات الموافق الجمعة الثامن من يوليو.

إجازة عيد الأضحى في مملكة البحرين

ويستمر عيد الأضحى، منذ يوم العاشر من شهر ذي الحجة الموافق يوم السبت 9 يوليو وحتى يوم الثلاثاء 13 ذي الحجة الموافق 12 يوليو، وتُعرف الأيام الثلاثة التالية لليوم العاشر باسم أيام التشريق، وعادة ما يعود الموظفون إلى أعمالهم في البحرين بعد انتهاء أيام التشريق الثلاثة.

ويأتي عيد الأضحى المبارك، خلال العام الجاري في ظروف مختلفة عن الأعوام السابقة، والتي شهدت تفشي فيروس كورونا، والذي وضع قيود على الصلاة؛ لمواجهة تفشي الفيروس ومع انخفاض إصابات فيروس كورونا، خلال العام الجاري، وإلغاء القيود خلال صلاة عيد الفطر فمن المتوقع أن يتم إلغاء القيود خلال صلاة عيد الأضحى المبارك.