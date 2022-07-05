عناوين مجازر الإسكندرية في عيد الأضحى.. 3 أماكن حسب المناطق

يرغب المواطنون في الوقت الراهن في معرفة مدى عناوين مجازر الإسكندرية قبل عيد الأضحى المبارك 2022، من أجل التوجه إليها لذبح الأضاحي في العيد، حيث وفرت محافظة الإسكندرية 3 مجازر حكومية لخدمة المواطنين خلال العيد الكبير، مقسمة حسب مناطق الإسكندرية، فمنها من يخدم قطاع شرق المدينة، وآخر لخدمة وسط الإسكندرية، والأخير لخدمة مناطق الغرب.

عناوين مجازر الإسكندرية حسب التوزيع الجغرافي

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية عناوين مجازر الإسكندرية في عيد الأضحى المبارك 2022 تسهيلا على المواطنين لإجراء عملية ذبيح المواشي احتفالا بهذا العيد، والتي تأتي عناوينه كالتالي:

- مجزر أبوقير، الذي يتواجد في منطقة أبو قير، وبالتحديد في شارع الحلقات الذي يربط منطقتي أبو قير وطوسون، أقصى شرق الإسكندرية، وهو الذي يخدم حي المنتزه أول وحي المنتزه ثاني.

- مجزر كلية الزراعة بأبيس، والذي يتواجد خلف ديوان المحافظة الجديد، على طريق الإسكندرية السريع، ويخدم مناطق أحياء شرق ووسط والجمرك.

- المجزر الآلي بالعامرية، الذي يتواجد في منطقة عبد القادر، بجوار المستعمرة، ويخدم مناطق برج العرب والعامرية والعجمي.

مجازر الإسكندرية المجانية

وبحسب ما أعلنته محافظة الإسكندرية، فإن المجازر الحكومية تعمل خلال عيد الأضحى بالمجان، وهما المجزر الآلي بالعامرية، ومجزر أبو قير، اللذان يعملان بهما لذبح الأضاحي والكشف عليها مجاناً للمواطنين.

السعة الاستيعابية لمجازر الإسكندرية

وبحسب ما أعلنته مديرية الطب البيطري في الإسكندرية، فإنه قد تم تطوير ورفع كفاءة خطوط الذبيح بالمجازر الحكومية، فأصبحت كفاءة المجزر الآلي 400 عجل بقري أو جاموس، و1000 رأس ضأن في الوردية الواحدة، وبالنسبة لمجزر أبو قير، أصبحت كفاءة الذبيح 200 عجل بقري أو جاموس، و500 ضأن في الوردية الواحدة، أما بالنسبة لمجزر كلية الزراعة، فإن طاقة الذبيح 300 عجل بقري أو جاموس، و750 ضأن في الوردية الواحدة.