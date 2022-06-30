«بيطري الإسكندرية»: فتح المجازر مجانا للمواطنين طوال أيام عيد الأضحى

أعلنت مديرية الطب البيطري بالإسكندرية، عن خطة الاستعدادات لعيد الأضحى، وذلك ببعض الإجراءات الخاصة التي تقوم بها المديرية، حيث سيتم فتح المجازر الحكومية للذبيح للمواطنين بالمجان خلال أيام العيد الأربعة، للحد من الذبيح بالشوارع وظهور المحافظة بالمظهر الحضاري اللائق بها.

زيادة أعداد الأطباء البيطريين للعمل بالمجازر

وقالت مديرية الطب البيطري في الإسكندرية، خلال بيان لها، إنه تم زيادة أعداد الأطباء البيطريين للعمل بالمجازر، لضمان حسن سير العمل عن طريق انتداب بيطريين من مختلف إدارات المديرية طوال أيام عيد الأضحى فقط، ثم يعودوا لعملهم بعد العيد.

وأكدت المديرية أنها عملت على تطوير ورفع كفاءة خطوط الذبيح بالمجازر الحكومية، فأصبحت كفاءة للمجزر الآلي 400 عجل بقري أو جاموس و1000 ضأن في الوردية الواحدة، وبالنسبة لمجزر أبو قير أصبحت كفاءة الذبيح 200 عجل بقري أو جاموس و500 ضأن في الوردية الواحدة، أما بالنسبة لمجزر كلية الزراعة فإن طاقة الذبيح 300 عجل بقري أو جاموس و750 ضأن في الوردية الواحدة.

تكثيف أعمال التفتيش والرقابة على اللحوم

وأشار البيان إلى أنه تم تكثيف أعمال التفتيش والرقابة على اللحوم على جميع المنافذ الثابتة والمتحركة التي تقوم ببيع وعرض اللحوم ومحلات الجزارة، بالاشتراك مع مباحث التموين ولجان المحافظة، ويتم تشكيل لجان مرور على المجازر، وكذلك متابعة شكاوى المواطنين والمشاركة في عمل معاينات لشوادر ذبيح الأضاحي خلال أيام العيد مع الأحياء.