392 ألف جنيه غرامات لشوادر الأضاحي ومحلات الجزارة المخالفة بالإسكندرية

شنت 5 أحياء بمحافظة الإسكندرية، حملات مكثفة قبل عيد الأضحى، وقفا لتعليمات محافظ الإسكندرية، للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظا على البيئة وصحة المواطنين، أسفرت عن تحرير عدة محاضر وتوقيع غرامات فورية على محلات الجزارة المخالفة، وبلغت قيمتها 392.500 جنيه.

حملات حي وسط الإسكندرية

شن حي وسط بقيادة عزة سعد، حملة مكبرة للمرور على محلات الجزارة وشوادر الذبح، للتأكد من تنفيذ قرار المحافظ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وأسفرت عن تحصيل غرامات فورية قدرها 110 آلاف جنيه.

حملات حي ثان المنتزه

وفي حي ثان المنتزه بقيادة هدى أبو كليلة، أسفرت حملة مكثفة على محلات الجزارة بمنطقة المندرة بحري وقبلي وشارع المعهد الديني بالعصافرة قبلي، عن تم تغريم المخالفين بمبلغ قدره 30 ألف جنيه كغرامات فورية.

حملات حي أول المنتزه

وكثف حي المنتزه من حملاته على محلات الجزارة للتفتيش على جودة اللحوم في مناطق الجزيرة الخضراء وشارع كستانيا والمسرح والمستجد وشارع القاهرة، وأسفرت عن تحصيل غرامات قدرها 47,500 جنيه.

حملات شرق الإسكندرية

كما نفذ حي شرق الإسكندرية حملة موسعة بقيادة عماد الحوشي، سكرتير عام الحي، للمرور على محال الجزارة في شوارع كليوباترا وسان ستيفانو وكفر عبده وسيدي جابر ورشدي وشدس وونجت، وأسفرت عن تحصيل غرامات قدرها 190 ألف جنيه.

حملات حي الجمرك

وشدد حي الجمرك حملاته على شوادر عرض الذبائح الحية، والتي استهدفت شارع فرنسا وحسن عاصم وسوق الطباخين والجزائر وشارع السيد محمد كريم، وأسفرت الحملة عن تحصيل غرامات فورية قدرها 15 ألف جنيه من شوادر عرض الذبائح الحية، وجرى إزالة الشوادر.