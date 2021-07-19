3150 رأسا في الوردية.. مجازر الإسكندرية تستعد لذبح أضحية العيد

رفعت مديرية الطب البيطري بالإسكندرية، استعداداتها بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك من خلال كفاءة مجازر الإسكندرية قبل عيد الأضحى، ما دفعهم للوصول إلى القدرة على ذبح 3150 رأس عجول وضأن في الوردية الواحدة عبر 3 مجازر رئيسية في المدينة الساحلية.

وأوضحت مديرية الطب البيطري بالإسكندرية، أنه سيجرى فتح المجازر الحكومية للمواطنين بالمجان خلال أيام عيد الأضحى المبارك حتى رابع أيام العيد، للحد من الذبح بالشوارع و ظهور المحافظة بالمظهر الحضاري اللائق بها.

وجرى زيادة أعداد الأطباء البيطريين للعمل بالمجازر، لضمان حسن سير العمل عن طريق انتداب أطباء بيطريين من مختلف إدارات المديريةطوال أيام عيد الأضحى المبارك فقط، ثم يعودوا لعملهم بعد العيد.

كما رفعت المديرية كفاءة خطوط الذبيح بالمجازر الحكومية، أولها المجزر الآلي أصبحت كفاءة الذبيح 400 عجل بقري أو جاموس و1000 ضأن في الوردية الواحدة، وبالنسبة لمجزر أبو قير أصبحت كفاءة الذبيح 200 عجل بقري أو جاموس و500 ضأن في الوردية الواحدة، وفيما يخص مجزر كلية الزراعة فإن طاقة الذبيح 300 عجل بقري أو جاموس و750 ضأن في الوردية الواحدة.

تكثيف أعمال التفتيش والرقابة على اللحوم

كما جرى تكثيف أعمال التفتيش والرقابة على اللحوم، بجميع المنافذ الثابتة والمتحركة التي تقوم ببيع وعرض اللحوم والمنشآت ومحلات الجزارة بالاشتراك مع مباحث التموين ولجان المحافظة، وجرى تشكيل لجان مرور على المجازر وكذا فحص شكاوي المواطنين، بالإضافة إلى المشاركة في عمل معاینات لشوادر ذبح الأضاحي خلال أيام العيد مع الأحياء.