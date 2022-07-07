يستعد المسلمون لحلول عيد الأضحى المبارك، إذ يبدأ الكثيرون في البحث عبر محركات البحث المختلفة عن وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في حفر الباطن، وذلك بعد إعلان المملكة يوم وقفة عرفات يوم الجمعة المقبلة الموافق 8 يوليو الجاري، بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة.

وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في حفر الباطن

وبشأن وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في حفر الباطن التي تعتبر إحدى المدن المهمة في المملكة العربية السعودية، فهو توقيت مهم لسكان تلك المنطقة لتأدية صلاة العيد، تم تحديده هذا العام في الساعة 05:13 صباحًا أول أيام العيد الموافق السبت 9 يوليو المقبل.

وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في حفر الباطن

وبعد معرفة وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في حفر الباطن، تتم الآن التجهيزات اللازمة لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى.

وتتمثل استعدادات عيد الأضحى في المملكة العربية السعودية في اتخاذ إجراءات احترازية في جميع المناطق التي يتواجد بها ساحات شعبية ومساجد ومصليات

وأعلن الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، وزير الشؤون الإسلامية، عن تجهيز تلك الأماكن في بيان صحفي ألقاه بمناسبة عيد الأضحى المبارك، الذي يتزامن مع يوم السبت المقبل الموافق 9 من شهر يوليو الجاري.

وقت صلاة عيد الأضحى 2022 حفر الباطن

وعن وقت صلاة عيد الأضحى 2022 في حفر الباطن، فمن المفترض أن تقام في تمام الساعة 05:13 على أن تكون صلاة عيد الأضحى في المدن السعودية الأخرى على النحو التالي: