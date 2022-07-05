موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في لبنان بتوقيت بيروت

يأتي موعد عيد الأضحى 2022 في لبنان في شهر يوليو الحالي، بداية من السبت الموافق 9 يوليو، ونهاية بيوم الثلاثاء 13 يوليو، ومنذ ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة قبل أيام تصدر البحث عن موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في لبنان؛ هذا البلد العربي الذي يكون لمسلميه طقوسه في المناسبات الدينية المختلفة.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في لبنان بالتوقيت المحلي

ويحين موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في لبنان بعد بدء تكبيرات العيد من بعد صلاة الفجر يوم السبت 9 يوليو، وحتى وقت أداء الصلاة عندما تزول حمرة الشمس في الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي.

الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى

ومن المتوقع أن يؤدي عشرات الآلاف من مسلمي لبنان صلاة عيد الأضحى، بالتزامن مع بعض مظاهر البهجة والتكبيرات، في حين اعتاد بعض الخطباء الدعوة إلى الوحدة للنهوض بالبلاد، بينما يعلق آخرون على الأحداث السياسية والاقتصادية التي شهدها لبنان مؤخرا.

احتفال الطائفة العلوية

وتحتفل الطائفة الإسلامية العلوية في لبنان بعيد الأضحى المبارك في مسجد سيدة نساء العالمين في جبل محسن شمال لبنان، مع وجود عدد كبير من مشايخ الطائفة.

موعد وقفة عرفة 2022

يعد يوم عرفة هو اليوم الذي ينتظره مقيمو الشعائر من الحجيج في مكة، لأنه أحد أفضل الأيام عند المسلمين، كما أنه أهم ركن من أركان الحج، بحسب الحديث الشريف «الحج عرفة»، وبحسب الحسابات الفلكية لموعد عيد الأضحى 2022، سوف يوافق يوم عرفة الجمعة 8 يوليو 2022، وهو ما يوافق 9 ذي الحجة 1443

احتفال المسلمين عقب صلاة عيد الأضحى

وعقب الصلاة يقوم المسلمون بالاحتفال بالعيد بالطرق المعتادة، حيث يبدأ البعض في ذبح الأضاحي من الماشية والخراف وتوزيع لحومها على الأقارب والفقراء والمحتاجين، في طقس يرمز إلى التكافل بين أفراد المجتمع المسلم.

ومن خلال تأدية هذا الطقس يقوم المسلمون بإحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك النبي إبراهيم عليه السلام مصداقا لقوله تعالى في سورة الصافات:" وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلاء الْمُبِينُ، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ"