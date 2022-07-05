«الضرائب» تعلن إيقاف التعامل على الفاتورة الإلكترونية بداية من الغد

تتوقف منظومة الفاتورة الإلكترونية بداية من غد الأربعاء الموافق لـ 6 يوليو الجاري، بالنسبة للمولين بمراكز كبار ومتوسطي الممولين علاوة على مركز كبار المهن الحرة، بالإضافة إلى المأموريات التابعة لمنطقة القاهرة لمدة أربعة أيام متتالية.

وكشفت مصلحة الضرائب المصرية عبر موقعها الرسمي، على الإنترنت وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستجرام، بالإضافة إلى قناتها على تطبيق اليوتيوب اليوم الثلاثاء، أن إيقاف العمل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، يرجع إلى إجراء تعديلات وإدخال تحديثات على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية، بداية من غد الأربعاء حتى نهاية يوم عمل السبت الموافق 9 يوليو الجاري، مشيرة إلى استئناف عمل منظومة الفاتورة الإلكترونية يوم الأحد الموافق لـ 10 يوليو 2022.

تطبيق المرحلة المقبلة الثامنة قبل نهاية 2022

كانت وزارة المالية طبقت المرحلة السابعة من منظومة الفاتورة الإلكترونية في منتصف شهر يونيو الماضي، بينما تستعد لتطبيق المرحلة المقبلة الثامنة قبل نهاية العام الجاري 2022.

وبدأت أولى مراحل منظومة الفاتورة الإلكترونية في منتصف شهر يونيو من عام 2020 بشكل تجريبي، ثم طبقت وزارة المالية المنظومة بشكل إجباري في منتصف شهر نوفمبر من نفس العام 2020.

وبدأت المرحلة الثانية من منظومة الفاتورة الإلكترونية منتصف شهر فبراير من العام الماضي 2021 بانضمام أكثر من 350 شركة للمنظومة الفاتورة الإلكترونية بشكل رسمي ثم طبقت المرحلة الثالثة في منتصف شهر مايو من العام الماضي بعد انضمام كافة الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين.

المرحلة الرابعة من منظومة الفاتورة الإلكترونية

أما المرحلة الرابعة من منظومة الفاتورة الإلكترونية، بدأت في منتصف سبتمبر من العام الماضي 2021، قبل أن تبدأ المرحلة الخامسة مع انضمام أكثر من 3700 شركة في منتصف شهر ديسمبر الماضي.

وطبقت وزارة المالية المرحلة السادسة من منظومة الفاتورة الإلكترونية في منتصف فبراير 2022، قبل أن تنجح في تطبيق المرحلة السابعة في منتصف الشهر الماضي