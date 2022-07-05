إلغاء متابعة شريف منير لابنته على إنستجرام تثير الجدل

تصدر الفنان شريف منير ترند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وأصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء ذلك بعدما ألغى متابعة ابنته أسماء شريف منير.

حيث إن الجمهور تفاجأ بإلغاء الفنان شريف منير لمتابعة ابنته عبر موقع الصور الشهير «إنستجرام» وهي أيضا ألغت متابعته مما خلق كثيرا من التساؤلات عند الجمهور عن حقيقة وجود خلافات بينهما جعلتهما يقدمان على هذا الفعل.

شريف منير وابنته يثيران الجدل

ولكن حتى الآن لم يخرج الفنان شريف منير أو ابنته أسماء شريف منير للكشف عن السبب وراء إلغاء المتابعة، وهل بالفعل هناك خلافات عائلية بينهما كما افترض البعض من جمهورهما أم لا.

يذكر أن الفنان شريف منير كان قد حرص مؤخرا على دعم الفنان محمد نجاتي بعدما ألمح إلى الاعتزال، وذلك من خلال منشور عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك» قال فيه: «أنت صادق في كل كلمة بتقولها، وردك عجبني جدا، محترم وهادئ ومؤدب، وكل الناس عارفين إنك فنان موهوب، وأنا حاسس بكل كلمة أنت قولتها بس يا نجاتي فيه سيناريو رباني بيحصل فجأة وتبقى غير متوقعه، وتلاقي الدنيا فتحت فجأة من حيث لا تحتسب».

دعم شريف منير لمحمد نجاتي

وجاء كلام الفنان شريف منير بعدما ظهر الفنان محمد نجاتي عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك» من خلال فيديو وتحدث فيه عن أن هناك بعض الأعمال يوافق عليها من أجل التزاماته فقط وأن الصحفيين إذا كانوا غير راضين عن هذا الأمر فسيعتزل.