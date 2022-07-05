ضياء رشوان: أصدرنا مدونة السلوك والأخلاقيات للحوار الوطني

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين والمنسق العام للحوار الوطني، إنه تم إصدار مدونة السلوك والأخلاقيات للحوار الوطني، وهي مُقسمه إلى عدة أقسام، كل قسم به العديد من البنود، ولدينا إجمالا نحو 25 بندا، فهذه الوثيقة تؤكد المسؤولية والالتزام الأخلاقي من الأعضاء الذين يرون أنفسهم يمثلون فئات وقطاعات من الشعب، وتلك البنود لم تشهد خلافًا تقريبًا إلا في بعض البنود الصغيرة والقصيرة، وسيتم توزيعها فور إعداد النسخة النهائية منها.

اختصاصات مجلس أمناء الحوار الوطني

وأضاف «رشوان»، خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتائج الجلسة الأولى من الحوار الوطني، أنه تم تحديد اختصاصات مجلس أمناء الحوار الوطني بتوافق الجميع، ودوره في إدارة الحوار وتنسيقه، موضحًا أن مجلس الأمناء ليس هو الحوار الوطني بل هو إدارة الحوار، «ترتيب وتنظيم مواعيده وأجنداته ومدخلاته ثم مناقشة مفرداته ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي حسب نص في دعوته لعرضها بعد ذلك على المجالس التشريعية البرلمان بغرفتيه والجهات التنفيذية».