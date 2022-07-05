ضياء رشوان: الإفراج عن 450 مسجونا منذ بدء الحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، منسق عام الحوار الوطني، إن الأكاديمية الوطنية للتدريب يرأس مجلس أمنائها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأسند إليها الحوار لأن مؤتمر الشباب جزء من الأكاديمية، التي احترمت التنوع السياسي والمجتمعي واختارت منسقا يعمل على رفع مستوى الوعي، موجها الشكر للأكاديمية الوطنية للتدريب على دعم جلسات الحوار.

الأكاديمية الوطنية أعلنت عدم تدخلها في تفاصل الحوار

وأوضح «رشوان» خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المخصص لإعلان نتائج الاجتماع الأول لمجلس أمناء الحوار الوطني، أن الأكاديمية أعلنت رسيما عدم تدخلها في تفاصيل الحوار فقط هي مجرد مساعد فني ولوجيستي، لافتا إلى أنه تم الإفراج عن مجموعات من المسجونين احتياطا والمحكوم عليهم بأحكام باته حيث تم الإفراج عن 450 شخصا منذ بدء الحوار.

الإفراج عن 2000 شخص في 2020

وأشار إلى أن القرارات الجمهورية بالإفراج عن المحكوم عليهم في 2020، أسفرت عن الإفراج عن 2000 شخص، مؤكدا أن أعضاء مجلس الأمناء طالبوا باتخاذ كل الإجراءات لمن لم يخفف عنهم الحكم، موضحا أن المطلب قانوني من الدرجة الأولى، «دورونا تحفيز الأمر كمجلس أمناء».