ضياء رشوان: 4 أنواع لن يسمح بمشاركتهم في الحوار الوطني

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين ومنسق عام الحوار الوطني، إن توجيه الدعوات لشخصيات بعينها لا يعني أن الحوار الوطني قاصر عليهم، ولكن كل صاحب فكرة جديدة سيتم دعوته، لافتا إلى أن هناك تواصل مع عدد كبير من المصريين في الخارج، وأن حضور الحوار ليس وجاهة سياسي ولكن عطاء وطني، مشيرا إلى أن الفكرة ستأتي بصاحبها إلى المكان ولكن الرغبة فقط لن تجعل الشخص يشارك ويصل إلى عتبته.

4 أنواع ممنوع مشاركتهم في الحوار

وأضاف رشوان خلال مؤتمر صحفي، اليوم، بعد ختام الجلسة الأولى لجلسة الحوار الوطني، أن هناك 4 أنواع لن يسمح بمشاركتهم في الحوار الوطني وهم القتلة أو المشاركين في القتل أو المحرضين وهؤلاء ينص عليهم القانون بعقاب واحد، وكذلك التهديد، أما المتعاطف مع فصيل سياسي فلا يوجد نص سياسي يعاقب المتعاطفين.

إرسال الأفكار

وأوضح منسق عام الحوار الوطني، أن الأفكار يمكن أن يرسلها الشخص عبر البريد الإلكتروني، لافتا إلى أن كل ما يتعلق بمصالح الصحفيين أمر مدروس ولكن ليس في الحوار الوطني، لكن المطالب التي تتعلق بالمجتمع المصري وحرية الرأي والتعبير سيتضمنها الحوار ولن يجامل الحوار فئة معينة، مبينا أن إصلاح الإعلام ضمن الأمور التي سيتضمنها الحوار، لافتا إلى أنه لا يوجد تعجل في إعلان شكل الحوار لكن هناك محاور رئيسية ولجان نوعية وأخرى فرعية بحسب الاتفاق.