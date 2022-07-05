ضياء رشوان: أصدرنا لائحة منظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني ولجانه الفرعية

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، والمنسق العام للحوار الوطني، إنه تم إصدار اللائحة المنظمة لعمل مجلس أمناء الحوار الوطني واللجان الفرعية والفعاليات المتفرعة منه، فهذه الوثيقة الأولى التي تم اتخاذها، وهي كانت مشروع خضع لمناقشات وتعديلات لوضع الصيغة النهائية لما سيجري إعدادها عاجلا وستكون منشورة على الموقع الخاص للحوار الوطني.

نتائج الجلسة الأولى للحوار الوطني

وأضاف «رشوان»، خلال مؤتمر صحفي لعرض نتائج الجلسة الأولى للحوار الوطني، أنه تم الانتهاء من إصدار تلك اللائحة، والتعديلات التي تمت عليها تعبر عن هذه الروح المسؤولة والالتزام بموضوعية لدى جميع زميلاتي وزملائي، فبعض التعديلات عبرت عن توافق تام لم يحدث اختلاف واحد حول بند واحد في مادة واحدة بحيث نلجأ للتصويت، الأمر تم كله بالتوافق، وهذه اللائحة تتألف من 19 مادة، وهي لائحة منظمة لكل عمل الحوار والمجلس وكل اللجان الفرعية والنوعية.