ضياء رشوان: الدستور المصري خارج نقاشات الحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، ومنسق عام الحوار الوطني، إن هناك خطأ وقع على صفحة الحوار الوطني على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» في حق نجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، نتيجة لسرعة التفريغ حيث جرى الخلط بين رأيه ورأي آخر في موضوع الحبس الاحتياطي، «وتداركنا الأمر ونقدم له الاعتذار مرة أخرى».

آليات الحوار الوطني

وأوضح «رشوان» خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المخصص لإعلان نتائج الاجتماع الأول لمجلس أمناء الحوار الوطني، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قال إن المقترحات التشريعية سترفع من خلاله إلى مجلسي النواب والشيوخ للتشريع والرقابة، لافتا إلى أن الحوار الوطني متفق عليه في الحياة السياسية المصرية وآلياته ليست خارجة عن المؤسسات الدستورية، ولكنها خارج المؤسسات، ومع ذلك متكاملة معها.

موقف الدستور من الحوار الوطني

وأشار «رشوان» إلى أن الحوار لن يخرج منه مقترح تشريعي قبل أن يمر عبر الرئيس السيسي إلى مجلس النواب والشيوخ، موجها التحية لرئيس مجلس الشيوخ على بيانه بشأن الحوار الوطني، لافتا إلى أن الرئيس السيسي يضع مبادئ عامة للحوار ويترك باقي الخطوات للقائمين على الحوار الوطني، ومجلس أمناء الحوار الوطني مستقل وتشكل بذاته وليس بقرار جمهوري في سابقة لم تحدث من قبل.

وأكد ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أن الحوار الوطني حوار للمصريين دون استثناء أو تميز، متابعا «هناك مسارات للحوار الوطني، وأحدها مغلق ولن يتم الاقتراب منه وهو دستور مصر، فالدستور المصري ليس مطروحا في أي مرحلة أو توقيت للنقاش حوله، الدستور هو الذي تقوم عليه شرعية الحكم وشرعية الدولة بعد الإطاحة بحكم الاستبداد الإخواني، ولا يوجد على جدول أعمال الحوار شيء يتعلق بالدستور».