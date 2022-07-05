ضياء رشوان: الحوار الوطني الأول من نوعه منذ ثورة 1952.. ويتفق عليه الجميع

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، منسق عام الحوار الوطني، إن الحوار الوطني ممثل للجميع، وهو الأول من نوعه منذ ثورة 1952، ويحظى بقبول كل القوى السياسية والنقابية والحزبية بلا استثناء، ولكن هذا لا يعني أن هناك أصوات يتم احترامها سياسيا رفضت الحوار أو وضعت ضمانات.

المعارضة ممثلة في الحوار الوطني

وأضاف رشوان خلال مؤتمر صحفي اليوم بعد ختام الجلسة الأولى للحوار الوطني، أن القوى السياسية والحزبية لم ترفض هذا الحوار، لافتا إلى أن من يعرف قوى رفضت الحوار عليه أن يبلغ بها، مشيرا إلى أن هناك قوى غير جديرة بالحوار توحي حاليا أنها راغبة في الحوار، مبينا أن ممثلي القوى السياسية من المعارضة لهم حق الحضور والمشاركة ومجلس الأمناء يعبر عن تشاور وتمثيل واسع للأطياف في مصر، وهذا الكيان المكون من مجلس الأمناء يعرض الأفكار.

لا سقف للحوار الوطني

وأوضح منسق عام الحوار الوطني، أن أحزاب المعارضة والقوى السياسية مشاركة، وكل القوى تستطيع كسب جولة في الحوار ولكن هذا يتوقف على مجهودها خاصة أنه لا سقف في الحوار.