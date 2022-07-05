موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في الأردن.. والإجازة المقررة

تزايد البحث عن موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في الأردن، وبخاصة منذ إعلان السلطات الدينية في المملكة العربية السعودية، أن هلال شهر ذي الحجة قد ثبتت رؤيته يوم الأربعاء الماضي، وأن اليوم الأول من ذي الحجة يوافق الخميس 30 يونيو، ثم إعلان المملكة الأردنية الهاشمية أن موعد عيد الأضحى 2022 في الأردن اتفق مع موعد عيد الأضحى في المملكة العربية السعودية.

موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في الأردن

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن، أنه من المقرر أن يكون موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في الأردن في السادسة والنصف صباحا، وخلال الأيام المقبلة تقوم الوزارة بنشر تعميم يضم أسماء المصليات والخطباء الذين يقومون بإمامة المصلين خلال صلاة عيد الأضحى 2022 في الأردن، وذلك في عموم البلاد.

عطلة عيد الأضحى 2022 في الأردن

وقالت السلطات الأردنية، إن موعد صلاة عيد الأضحى 2022 في الأردن يوافق يوم السبت المقبل، وخصصت عدد أيام عطلة عيد الأضحى المبارك بداية من يوم الجمعة 8 يوليو ولمدة خمسة أيام حتى يوم الثلاثاء 12 من الشهر نفسه.

ومن جهة أخرى، من المقرر أن تبدأ عملية تفويج الحجاج الأردنيين إلى جبل عرفة من مساء الخميس المقبل؛ وذلك لأداء الشعائر على جبل عرفات يوم الجمعة وفقا لإعلان وزارة الأوقاف الأردنية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن رئيس بعث الحج الأردنية، أن كافة كوادر بعثة الحج الأردنية أنهت أعمالها الخاصة بالاستعداد لاستضافة الحجاج الأردنيين في مشاعر عرفة ومنى، وتوفير الخدمات المتمثلة في المبيت وكذلك بعض الخدمات الأخرى؛ للتيسير على الحجيج في أداء فريضة الحج.