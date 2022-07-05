موعد وقفة عرفة 2022 في الأردن.. والحكومة تعلن أسعار أضحية العيد

يلجأ العديد من المواطنين إلى محركات البحث الإلكتروني، قبل أيام قليلة من عيد الأضحى المبارك، للبحث عن موعد وقفة عرفة 2022 في الأردن، من أجل الصيام والتجهيز لذبح الأضاحي وتوزيعها على المحتاجين.

موعد وقفة عرفة 2022 في الأردن

وأعلنت السلطات الأردنية عن موعد وقفة عرفة 2022 في الأردن، والذي يوافق يوم الجمعة 8 يوليو المقبل، ويوم السبت 9 يوليو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، كما حددت الحكومة 5 أيام لإجازة عيد الأضحى المبارك، والمقرر أن تبدأ من يوم وقفة عرفة الموافق يوم الجمعة حتى الثلاثاء المقبل، بحسب وكالة الأنباء الأردنية «بترا».

سعر الأضاحي في الأردن

ولأن الوقت بات وشيكًا بقرب العيد خاصة بعد تحديد موعد وقفة عرفة 2022 في الأردن، يبحث المواطنون في الأردن عن سعر الأضاحي التي تناسب إمكانياتهم المادية، حتى يستطيعون ذبح الأضاحي وتوزيعها على الفقراء لنيل الأجر، وفى هذا الشأن ترصد «الوطن»، أسعار الأضاحي في الأردن لهذا العام.

1- سعر الخروف البلدي في الأردن يتراوح بين 200 دينار و230 دينار.

2- الخروف المستورد سعره يتراوح بين 150 دينارًا و200 دينار.

3- الخروف الصومالي سعره يتراوح بين 65 دينارًا و70 دينارًا.

وقالت الحكومة الأردنية، إن أسعار الأضاحي تختلف من حيث وزنها ونوعها، كما حرصت الحكومة على استيراد عدد كبير من الأضاحي لتلبية رغبات المواطنين، حيث يصل سعر الخروف المستورد إلى 135 دينارًا، والعجل المستورد وزن ألف كيلو يتراوح سعره بين 2500 و2750 دينارًا، وكيلو لحم العجل المستورد يصل سعره إلى 3 دينارات.

تفويج الحجاج إلى جبل عرفة

ومن جهة اخرى، يبدأ تفويج الحجاج الأردنيين إلى جبل عرفة، الخميس المقبل وذلك من أجل الوقوف على جبل عرفة يوم الجمعة بحسب وزارة الأوقاف الأردنية.