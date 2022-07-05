تعرض شقيقة هنا الزاهد للتحرش في أحد المولات التجارية

تعرضت الشقيقة الصغرى للفنانة هنا الزاهد للتحرش، وذلك أثناء تواجدها في أحد المولات التجارية، وفقًا لما نشرته شقيقتهما فرح عبر خاصية الستوري على موقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».

وكتبت فرح: «طيب دلوقتى الراجل ده متحرش واقف في أحد المولات عمال يتحرش بالبنات، وحاجة في منتهى قلة الأدب مرحمش حتى أختي الصغيرة من المعاكسات، والكلام الزبالة وعمال يغمزلها وحاجة تخدش حياء أى بنت».

شقيقة هنا الزهد تتعرض للتحرش

وأضافت الزاهد: «هى واقفة عند البنك هيا ووالدتى فزعقوا فيه يروح مبجح فيهم ويقل أدبه ويقول أنا معملتش حاجة ومجيتش جنبها، والناس حواليه عادى جدا مفيش راجل واحد بس عايز يتكلم طلبنا النجدة يارب يكون فيه استجابة سريعة عشان نقضي على الأشكال دي».

كما شاركت فرح الزاهد صورة المتحرش وعلقت عليها، قائلة: «ربنا يرحمنا من أشكالكوا الموجودة فى كل مكان ويسترها علينا منكوا يارب».

وشاركت فرح جمهورها بمنشور آخر، كشفت فيه عن سرعة استجابة الشرطة بعد استنجادها بهم، وأنه تم إلقاء القبض على المتحرش.