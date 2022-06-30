ملاسنات بين جونسون والرئاسة الروسية: «قرار الحرب ما كانت لتأخذه امرأة»

دخلت الأزمة بين روسيا وبريطانيا على خلفية الأوضاع في أوكرانيا إلى مرحلة التلاسن العلني، إذ خرج رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتصريح مثير للجدل؛ عندما قال إنه لو كانت امرأة تحكم روسيا ما كانت اتخذت قرار الحرب، الأمر الذي قابله الكرملين بالسخرية.

وقال جونسون، لشبكة التليفزيون الألمانية «زي دي إف»، مساء أمس الأول، إنه ما كانت روسيا لتأخذ قرار الحرب في أوكرانيا حتى لو كانت تحكمها امرأة، واصفا القرار بالحرب الذكورية السامة، في انتقادات صريحة ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان رئيس الوزراء البريطاني قال من قبل أمام البرلمان الأوكراني، إن الأوكرانيين دمروا أسطورة أن بوتين لا يقهر وكتبوا أحد أكثر الفصول روعة في التاريخ العسكري وفي حياة بلدهم، معتبرا أن ساعة النصر في أوكرانيا الآن وسنتذكرها ونرويها لأجيال.

الرئاسة الروسية تسخر من تصريحات بوريس جونسون

في المقابل، أثارت تصريحات جونسون سخرية الرئاسة الروسية، وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين لوكالة ريا نوفوستي الروسية إن العالم النمساوي الشهير في مجال الطب النفسي سيجموند فرويد ما كان ليحلم بأن يكون لديه شخصية يدرسها مثل هذه الشخصيات، في إشارة إلى رئيس وزراء بريطانيا.

في نفس السياق، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عبر تطبيق تلجرام، ساخرة إن «جونسون لديه مخيلة شقية، ما عساهم فعلوا القادة السبعة معا؟!»، في إشارة إلى قمة زعماء القوى الرئيسية في مجموعة السبع التي عقدت في ألمانيا بمشاركة جونسون، قبيل الإدلاء بهذه التصريحات على هامش مشاركته في أعمال قمة حلف شمال الأطلسي «ناتو» في مدريد.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تحدث فيها ملاسنات بهذا المستوى بين روسيا والقادة الغربيين المعارضين للحرب الروسية في أوكرانيا، من ذلك أن الرئيس بوتين حين سئل في إحدى المرات عن الأسلحة الغربية التي تصل كييف قال نصا: «نطحنها مثل المكسرات».