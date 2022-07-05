 عماد الدين حسين: الاجتماع الأول لمجلس أمناء الحوار الوطني مبشر بالخير

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الجلسة الأولى لمجلس أمناء الحوار الوطني تميزت بتفاعل وحماس المشاركين وحرصهم على العمل من اللحظة الأولى، موجها الشكر للرئيس السيسي على الدعوة للحوار الوطني وللأكاديمية الوطنية على تنظيمها لفعاليات الحوار، وكذلك للاختيارات الجيدة لمجلس الأمناء المتنوع الذي يعبر عن كافة أطياف الشعب المصري.

نتائج الاجتماع الأول لمجلس أمناء الحوار الوطني

وأوضح «حسين» خلال استضافته على شاشة «إكسترا نيوز»، عقب الانتهاء من المؤتمر الصحفي المخصص لإعلان نتائج الاجتماع الأول لمجلس أمناء الحوار الوطني، أن الجلسة الأولى كانت إجرائية تعبر عن الآمال والطموحات ومبشرة بالخير، متمنيا أن يكون هناك أكبر قدر من التوافق على المخرجات التي تحقق مزيدا من الأمل في المجتمع وتقويته ضد المشكلات والأزمات التي تهدد العالم.