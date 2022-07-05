مهام مختلفة ولغات متعددة.. كيف استعدت فرق التطوع في مكة لموسم الحج؟

من شتى أنحاء المملكة السعودية، يأتون طوعًا لخدمة ضيوف الرحمن في موسم الحج، يكرسون وقتهم وجهدهم؛ لتقديم أشكال متفاوتة من المساعدة لمن يحتاجها من الحجاج بما يمكنهم من أداء عبادتهم بكل يسر وسهولة، تختلف أماكن تواجدهم كلُ حسب مهمته في المشاعر المقدسة، شباب وفتيات اجتمعوا على هدف واحد وهو مساعدة زائري مكة في موسم الحج.

ووفقًا لرؤية 2030 التي تحرص المملكة السعودية على تطبيقها، لا تدخر الممكلة جهدا في تقديم الخدمات لتسهيل فريضة الحج على حجاج بيت الله الحرام، ومن أجل هذا تم تطوير أشكال التطوع في موسم الحج، وأصبح العمل التطوعي لا يقتصر على دفع العربات في الحرم أو المشاعر المقدسة، بحسب تصريح هاني أبو السعود، مستشار الأعمال التطوعية، ومشرف عام على فريق تطوعي حياة بمكة المكرمة لـ«الوطن».

أكثر من 70 متطوعا مقسمين على 5 لجان

أكثر من 70 متطوعًا ومتطوعة من الشباب والفتيات، مقسمين على خمس لجان تطوعية مختلفة منها لجان صحية ومجتمعية وثقافية ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، يقدمون المساعدة لضيوف الرحمن في موسم الحج، وبحسب رواية «أبو السعود» تختلف ساعات التطوع اليومية لهم حسب المهام المكلفين بها وحسب طبيعة كل لجنة، «حريصين على توعية الشباب والبنات بالحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس بالنهار لسلامتهم»، بحسب تعبيره.

شروط اختيار المتطوعين

معايير محددة على أساسها يتمّ اختيار المتطوعين في موسم الحج وهي معايير بسيطة وليست صعبة، كما وصفها مستشار الأعمال التطوعية، أهمها الخبرة السابقة في التطوع حسب التخصص المتقدم إليه الشخص، «على سبيل المثال لو متطوع باللجنة الصحية لازم يكون متخصص في المجال الطبي وهكذا».

بعض لجان التطوع تحتاج إلى لغات مختلفة منها الإنجليزية والفرنسية والملايو والأوردو والفارسي وبحسب تصريحات «أبو السعود» يتم الاعتماد هنا على المتطوعين الذين لديهم تلك المهارة، إلى جانب التعاون مع الجهات المتخصصة في الخدمات المقدمة للحجاج بحكم عملهم كشركات الطوافة سواء في الحرم المكي أو المشاعر المقدسة.

التنسيق بين المتطوعين وبعضهم البعض يتم وفق جدول محدد يوضع من رؤساء اللجان كلُ حسب تخصصه وحسب مهمته سواء كان عمل ميداني أو مكتبي أو عن بعد مثل فريق السوشيال ميديا الذي يباشر مهامه عبر الإنترنت.

خلال جائحة كورونا، وحين اقتصر الحج على أهل المملكة السعودية، كان هناك اهتمام بأدق التفاصيل الصحية بين المتطوعين، وحفاظًا عليهم جميعهم حصل على اللقاحات واتبعوا كل الإجراءات الاحترازية، «أهم أمر الحفاظ على سلامتهم قبل أي شيء» بحسب تعبير مشرف عام فريق تطوعي حياة بمكة المكرمة.

عودة موسم الحج لحجاج الخارج

بعد توقف عامين بسبب تفشي جائحة كورونا، انطلقت أول رحلات لحجاج بيت الله الحرام من شتى أنحاء العالم، إذ اقتصر الحج العامين الماضيين على سكان المملكة، «هناك جهات مختصة تتعامل بشكل مباشر مع أي حالة يتمّ اكتشافها بين الحجاج وفرق التطوع التخصصية عليها مهمة الحفاظ على الإجراءات الاحترازية وعدم تفشي الإصابات بين ضيوف الرحمن»، بحسب قول «أبو السعود».

استقبال الحجاج بمطارات المملكة السعودية، شكل آخر من أشكال التطوع في موسم الحج، يتولى تلك المهمة عدد كبير من الشباب والشابات المتطوعين لمساعدة الحجاج لحظة وصولهم، يعملون بالتنسيق مع الجهات المعنية بذلك في المنافذ البرية والبحرية، لتوفير كل سبل الراحة لضيوف الرحمن دون عناء أو مشقة.