شاطئ المكفوفين وذوي الهمم بالإسكندرية يستقبل فوجا من متحدي الإعاقة «صور»

استقبل شاطئ المكفوفين وذوي الهمم المخصص بشاطئ المندرة المجاني، بالأمس، فوجا من جمعية الإسكندرية للمكفوفين، رابطة أبناء التحدي، وأبناء كاريتاس مصر، في أجواء يعمها السرور والسعادة.

تفاصيل عن الاستقبال

تم الاستقبال في حضور اللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وفريق من العلاقات العامة، وقسم المتابعة بالإدارة، الذي حرص على إسعاد الأطفال المكفوفين وذوي الهمم، والحرص على أمانهم والمتابعة المستمرة للشاطئ.

الخدمات المتوفرة في شاطئ ذوي الهمم

ومن الجدير بالذكر أنه تم افتتاح شاطئ المكفوفين يوم السبت الماضي بحضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ويتكون الشاطئ من جزأين، جزء مخصص لذوي الهمم وهو عبارة عن مسار مخصص لهم يساعدهم للنزول إلى البحر بشكل سهل وطبيعي، والجزء الثاني مخصص للمكفوفين وهو ممر داخل البحر محاط بإسفنج وله فتحة دخول وخروج.

تم توفير كل الإمكانات المتاحة في الشاطئ لاستقبال رحلات جمعيات ذوي الهمم والمكفوفين، وتوفير كل احتياجتهم مجانيًا من كراسي متحركة تسهل حركتهم داخل الشاطئ، وفريق إنقاذ، واستراحات مزودة بشماسي، مع تنسيق مسبق مع اللواء جمال رشاد.

وجاءت موظفة في الادارة بفكرة إنشاء شاطئ خاص بالمكفوفين وذلك بعد العديد من المناقشات، فاقترحت الموظفة تنفيذ الشاطئ باستخدام الخطوط العائمة والشمندورات لإنشاء ممرات تساعد الممكفوفين بالتحرك بشكل آمن في المياه عن طريق حاسة اللمس، مع وجود فريق الإنقاذ لقيامهم بالمراقبة المستمرة.