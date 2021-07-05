كورنيش المحمودية.. رزق الفقراء وفسحة البسطاء في الإسكندرية: صيد ونزهة

بينما تتجه أنظار المواطنين وضيوف الإسكندرية إلى كورنيش البحر الأبيض المتوسط، كان بسطاء المدينة يستمتعون بصيفهم على ضفاف ترعة المحمودية التي تم تطويرها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي لتصبح محور المحمودية الجديد.

صيد وتنزه على ضفاف محور المحمودية الجديد

يجلس المواطنون السكندريون بجوار المجرى المائي في منطقة العوايد شرقا، يستنشقون الهواء النظيف بعدما تم إزالة القمامة ومصادر التلوث، وتنقية مياة الترعة فأصبحت لهم مصدر «الطراوة» وسط حر الصيف، ناهيك عن صيد السمك من باطنها لتمدهم بالرزق والطعام الطازج دون تكلفة.

محور المحمودية ملجأ المواطنين للصيد والتنزه

رمضان عبدالمنعم، 51 سنة، أحد سكان منطقة العوايد، اعتاد إنهاء عمله الحكومي في وقت العصر، ليعود إلى منزله ليصطحب معدات الصيد، ويتجه نحو ترعة المحمودية، يجلس حتى وقت الغروب ليجلب السمك له ولأبنائه.

ويقول «رمضان» لـ «الوطن»، إنه منذ افتتاح محور المحمودية الجديد، وهو يتجه له بشكل يومي لصيد الأسماك والهروب من قاعدة البيت: «لو هقعد في البيت هتعارك مع العيال، ومفيش شغلانة تانية حالياً، يبقى انزل على المحمودية اصطاد واجيب لقمة حلوة للولاد وابقى فرغت عن نفسي شوية».

ويعتمد الرجل الخمسيني في جذب السمك عبر طعم يسمى «البادي» وهو عبارة عن عجين الخبز الذي يقدم كطعام للدجاج: «بجيب العجين واحطه في الصنارة وارميها للسمك والرزق بقى بتاع ربنا.. بس حقيقي السمك بتاع الترعة نظيف جدا ومفيهوش زفارة، وعلى الرغم أن ماليش في السمك بس أنا بأكل سمك ترعة المحمودية».

محور المحمودية قبلة المواطنين هربا من البيوت

على ذات النهج يؤكد منعم السيد، 30 سنة، نقاش، أنه منذ افتتاح محور المحمودية وهو يتجه بشكل يومي إليها للصيد: «أنا نقاش على باب الله يوم فيه شغل وعشرة مفيش.. فبدل ما اقعد على القهوة واصرف القرشين، فبقيت بروح على المحمودية اصطاد واجيب لقمة للبيت وبقضي وقت لطيف».

وعن تفضيله الصيد من البحر أو المحمودية، فقال: «اروح البحر ليه وأنا عندي مكان صيد جنب البيت وأحسن من البحر.. دا ربنا يخلي لنا السيسي جاب لنا كورنيش لحد بيتنا، الناس بتصطاد وبتتفسح وكله جنب البيت».

أفضل توقيت للصيد من المحمودية

ويرى «السيد»، أن أفضل ميعاد للصيد يكون في فترة النهار، من الصباح حتى الغروب، كون المياه ساخنة، فيتجه السمك إلى السطح «بيبقى جعان» ويسهل صيده، لافتاً إلى أن المحمودية بها أسماك عديدة مميزة أبرزها: السليفر والبلطي والقراميط، والقشاش.