موعد صلاة العيد الكبير 2022 في الإسكندرية.. 10 دقائق تأخير بسبب فروق التوقيت

يبحث المواطنون عن موعد صلاة العيد الكبير 2022 في الإسكندرية، وعادة ما يُحدد موعد الصلاة متأخرا عن المحافظات الأخرى بنحو 10 دقائق عن أول صلاة للعيد في المحافظات الأخرى بسبب فارق التوقيت.

صلاة العيد الكبير في الإسكندرية

وترصد «الوطن»، موعد صلاة العيد الكبير 2022 في الإسكندرية في تمام 5:28 فجراً من صباح يوم السبت المقبل الذي يوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تعد الإسكندرية من آخر المحافظات التي تقام فيها صلاة العيد التي تبدأ في محافظات أخرى الساعة 5:18 فجراً.

عيد الأضحى في الإسكندرية

واستعدت مديرية أوقاف الإسكندرية لصلاة عيد الأضحى من خلال لقاء الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، بمديري الإدارات الفرعية في اجتماع طارئ لبحث آليات واستعدادات الإدارات الفرعية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وكشف خلاله عن تجاوز بيع صكوك الأضاحي هذا العام الحد المطلوب، لافتاً الي وجود بيع لصكوك الأضاحي عبر الهاتف.

ووجه عبد الرازق الشكر لمديري الإدارات على ما بذلوه من جهد في الحفاظ على بيوت الله عز وجل وجهدهم لإنجاح مشروع صكوك الأضاحي، كما خص بالشكر والتقدير مديري إدارات «الجمرك - العجمي - غرب - العامرية أول - العامرية ثان - برج العرب» لتخطيهم مبيعات العام الماضي مناشداً غيرهم من الإدارات أن يحذوا حذوهم وأن يضاعفوا جهودهم لإنجاح هذا المشروع القومي العظيم.

استمرار عمل غرف عمليات الإدارات الفرعية

وأضاف أن أوقاف الإسكندرية بجميع منتسبيها لا تدخر جهدًا لخدمة بيوت الله عز وجل والقيام بدور الأوقاف الوطني والخدمي والمجتمعي، كما نبه على ضرورة استمرار عمل غرف عمليات الإدارات الفرعية حتى الانتهاء من شعائر صلاة العيد لتكون المساجد على أتم استعداد يليق بضيوف الرحمن، مؤكدا استمرار توفير صكوك الأضاحي بديوان عام المديرية بشارع فرنسا والإدرات الفرعية والمساجد الكبرى بالمحافظة وكذلك توصيلها مجاناً حتى نهاية أيام التشريق.